В ночь на 8 августа ВСУ в очередной раз обстреляли многострадальный Антоновский мост, но разрушить его снова не сумели. Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в сети видеозапись с последствиями этой атаки.

На кадрах видно, что дыр в дорожном полотне заметно прибавилось. Однако несущие элементы справились и с новым ударом, оставшись невредимыми. Назвать повреждения критическими нельзя, качественный ремонт полотна можно провести в минимальные сроки.

Напомним, что Киев выпустил по Антоновскому мосту в Херсоне уже несколько десятков ракет, однако сооружение демонстрирует потрясающую устойчивость. По сути, ВСУ делают новые дыры в дорожном покрытии, не добиваясь никаких стратегических целей.