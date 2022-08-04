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Украинские ВС задействовали американские РСЗО для удара по еще одной колонии на территории ДНР. Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что и в этом пенитенциарном учреждении содержались пленные националисты. В результате атаки имеются пострадавшие, однако точное их количество пока неизвестно.

На этот раз целью украинской армии стала ИТК №124 в Киевском районе Донецка. По словам мэра столицы ДНР, один из заключенных колонии погиб. Еще один получил ранения и проходит лечение в медицинском блоке учреждения. Кроме того, в больницу отправлен раненый сотрудник ИТК.

Напомним, что ранее ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло 50 боевиков националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Таким образом Киев избавляется от свидетелей, которые могут не только раскрыть имена руководителей страны, отдававших преступные приказы, но и разрушить мифы о жестоком обращении с пленными, создаваемые украинскими пропагандистами.

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