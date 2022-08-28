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Украинские боевики расстреляли американского наемника, после чего попытались сжечь его труп. Из-за слишком быстрого наступления ВС РФ сделать это они не успели, но зато заминировали убитого «солдата удачи», рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Наемник Джонс приехал на Украину из штата Теннеси и участвовал в боевых действиях на территории поселка Егоровка. После освобождения населенного пункта российские военные нашли его тело. Быстро выяснилось, что он был расстрелян своими, но за что, пока неизвестно. Не исключено, что «серый гусь» попытался бежать с поля боя, за что и схлопотал пулю.

«За что пустили янки в расход остаётся только догадываться…», – написал в своем телеграм-канале Руденко.

Напомним, что иностранные наемники часто жалуются на «беспредел», устраиваемый украинскими нацистами, на мародерство и коррупцию в рядах ВСУ.

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