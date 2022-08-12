читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские националисты планировали провести контратаку под Покровском, чтобы таким образом попытаться отстоять Соледар. Но контрнаступление не удалось, вместо него получились «контратакующие действия». Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Подробности передает издание sm.news.

ВСУ выбрали именно Покровское, чтобы перекрыть российским войскам подход к Соледару. Это не даст выровнять линию боевого соприкосновения. Без контроля над Покровским российской армии будет сложно заходить штурмом в восточной стороны Соледара.

ВСУ предприняли попытку контратаки тремя батальонами и бронетехникой. Но боевые действия оказались очень сложными, ВСУ потеряли около 360 человек.

По словам Поддубного, такие контратакующие действия для противника чаще всего заканчиваются трагедией. Так получилось и в этот раз. Киев просто забросал фронт людьми.

Вам может понравиться

Рожин рассказал, как штурмовики ВКС РФ за один вылет уничтожают 200-400 боевиков противника

Высокую эффективность уничтожения боевиков ВСУ под Донецком демонстрируют российские штурмовики Су-25. Военный эксперт Борис Рожин, представляющий Центр военно-политической журналистики, рассказал, что всего за один вылет эти воздушные машины способны ликвидировать

Боевики ВСУ прямо в ходе боя разграбили трупы погибших американских наемников

Французский телеканал TV5Monde взял интервью у американских наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине. «Солдаты удачи» рассказали о безответственности и коррупции, которая правит в военных подразделениях ВСУ, а также об

ВС РФ успешно атаковали объекты ВСУ ракетами из акватории Черного моря

Почти на всей территории Украины в четверг днем звучали сигналы воздушной тревоги, но стоит напомнить, что ВС РФ наносит ракетные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры соседней страны. Портал «Русская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |