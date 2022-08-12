Украинские националисты планировали провести контратаку под Покровском, чтобы таким образом попытаться отстоять Соледар. Но контрнаступление не удалось, вместо него получились «контратакующие действия». Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Подробности передает издание sm.news.

ВСУ выбрали именно Покровское, чтобы перекрыть российским войскам подход к Соледару. Это не даст выровнять линию боевого соприкосновения. Без контроля над Покровским российской армии будет сложно заходить штурмом в восточной стороны Соледара.

ВСУ предприняли попытку контратаки тремя батальонами и бронетехникой. Но боевые действия оказались очень сложными, ВСУ потеряли около 360 человек.

По словам Поддубного, такие контратакующие действия для противника чаще всего заканчиваются трагедией. Так получилось и в этот раз. Киев просто забросал фронт людьми.