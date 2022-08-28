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Боевики ВСУ, которые засели на позициях под Угледаром, ежедневно упрашивают командование вывести их с территории ДНР. Они все чаще сдаются в плен, так как вчистую проигрывают российской армии, рассказал в сюжете на «Пятом канале» военный корреспондент Кирилл Ольков.

Он пообщался с командиром одного из взводов российских ВС, который пояснил, почему танковые и артиллерийские дуэли, являющиеся сейчас основными способами ведения боя, остаются за РФ.

По словам военного, российское вооружение намного современнее, оно оснащено новыми прицелами и тепловизионным оборудованием, позволяющим наносить точные удары даже в полной темноте.

Корреспондент напомнил, что российские войска давно освободили бы Донбасс, однако согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, спецоперация на Украине осознанно замедлена. Это дает возможность до минимума уменьшить потери не только военнослужащих ВС РФ, но и мирного населения городов Донбасса.

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