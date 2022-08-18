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Окраины Донецка, где несёт службу добровольческий батальон ДНР “Пятнашка”, – самый “горячий” участок во всей специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал у себя в телеграм-канале военный корреспондент из России Александр Коц – пишет “Газета.ру”.

В подтверждение своих слов он рассказал, что формально “Пятнашка” находится за пределами линии соприкосновения – в тылу. Однако позиции батальона постоянно обстреливаются со стороны ВСУ, в том числе и с использованием артиллерии, которую предоставили украинским националистам страны Запада. Но “бойцы продолжают держать позиции”. На вооружении у добровольцев, отметил военкор, в числе прочего имеется зенитная самоходная установка “Шилка”.

Коц добавил, что за время спецоперации подразделение потеряло 16 бойцов. Военкор отметил, что такие потери можно назвать минимальными, учитывая размах боевых действий в Донбассе.

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