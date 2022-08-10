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Армию украинских националистов можно сравнить с армией вермахта в последние годы войны. Такое мнение высказал военные обозреватель Александр Коц. Подробности сообщает издание ИА SM-News.

Военный корреспондент отмечает, что сейчас в отношении населения идет активная информационная война. ВСУ хвалятся тем, что у них есть современное мощнейшее западное оружие. Но это не помогает им избежать серьезных потерь. Каждый день в лесу под Горловкой гибнет около ста украинских боевиков. При этом скрывают тот факт, что ведут ударя по мирным жителям, не давая им никакого шанса на спасение.

По словам Александра Коца, такое положение дел напоминает ему 1944 год. Именно тогда все немцы были заворожены историей «вундерваффе». ВСУ пытаются сейчас всех убедить, что они могут не только отступать, но и готовить мощные операции. Именно с этой целью постоянно распространяется информация о готовящемся контрнаступлении на Херсон.

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