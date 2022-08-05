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Российские ВС теоретически могут предпринять повторный поход на Киев, однако для этого потребуется гораздо больше сил, чем в распоряжении армии имеется сейчас, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что сейчас ВС РФ поставлена четкая задача – полностью освободить Донбасс и вытеснить националистические формирования из региона, чтобы прекратить террористические обстрелы Донецка и других мирных городов. Имеющихся сил для этого достаточно и распылять их нет никакого смысла.

В интервью изданию SM-News Коц также отметил, что освобождение Донбасса будет лишь одним из этапов спецоперации ВС РФ на Украине. После выполнения этой задачи они пойдут на Одессу и Николаев, однако сперва потребуется ротация. Если же планируется вторая попытка установления контроля над Киевом, то потребуется увеличить численность личного состава и количество техники, считает военкор.

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