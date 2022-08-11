ВС РФ занимают все новые высоты на подходах к Бахмуту (Артемовск) и вытесняют боевиков ВСУ с насиженных мест, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Денис Кулага.

Он также показал на видео, как проходят боевые действия в окрестностях города. На кадрах бойцы артиллерийской разведки проверяют новую локацию, после чего наносятся удары с применением гаубиц и осмотр обстрелянных позиций. Вокруг дачи можно увидеть тела украинских боевиков. По документам, найденных разведчиками, ВС РФ устанавливают примерное местоположение других военнослужащих ВСУ и все начинается сначала.

Напомним, что ВС РФ активно задействует артиллерию на Донбассе. Она дает возможность перемалывать мощные укрепления боевиков ВСУ и успешно прорывать оборону даже в самых мощных фортификационных сооружения.