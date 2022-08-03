Запорожская область хочет вернуться домой, так как у Украины нет на этот регион никаких законных и исторических прав. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в интервью РИА “Новости”.

По словам Рогова, исторически Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса никогда не являлись украинскими землями. Все это русские города, которые создавались российскими царями и государственными деятелями. У Киева нет права распоряжаться этими территориями.

Рогов отметил, что Запорожская область была причислена к УССР при создании большого союзного государства. Все эти годы она находилась в “заложниках”. По словам представителя администрации, жителей региона заставляли забывать родной язык и культуру. Но теперь историческая справедливость должна восторжествовать. Регионы твердо решили вернуться в состав России, многие жители уже подали документы на получение российского гражданства.