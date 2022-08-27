С самого утра 27 августа украинские войска вновь обстреливают Энергодар, где располагается Запорожская атомная электростанция, заявил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что артиллерийские снаряды прилетают по району города, где ранее ВСУ уже уничтожили яхт-клуб. Также они бьют по береговой линии.

Всего националистические формирования нанесли не меньше 20 ударов. При этом пять из них снова угодили на территорию ЗАЭС, которая подвергается атакам ВСУ практически беспрерывно, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее глава украинского Минздрава Виктор Ляшко заявил, что больницы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от Энергодара, снабжены в достаточном объеме препаратом йодид калия. Это означает, что Киев все же решил довести ситуацию на ЗАЭС до аварийной и поэтому готовится к радиоактивному заражению местности.