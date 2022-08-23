Госдепартамент США в очередной раз обратился к своим гражданам, которые сейчас проживают на территории Украины, с призывом срочно уехать из страны. На сайте американского Госдепартамента уже опубликован официальный документ с обращением. Подробности передает издание “Известие”.

В Госдепе США отмечают, что уже в ближайшее время по западной части Украины может быть нанесен срочный ракетный удар. Всем американцам, которые сейчас находятся на территории Украины, нужно ее покинуть. При этом делать это нужно только наземным способом. Власти США рекомендуют своим гражданам избегать использования общественного транспорта, уезжать нужно только на частных автомобилях.

Госдеп уже не первый раз таким образом пугает своих граждан. Подобные призывы уже звучали 30 мая и 15 июля.