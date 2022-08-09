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Город Попасная в Луганской народной республике практические полностью разрушен и, вероятно, не подлежит восстановлению. К такому мнению склоняются власти ЛНР. Однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Вероятность, что город всё же будут отстраивать, сохраняется. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник – передаёт РИА “Новости”.

Народная милиция ЛНР заняла Попасную ещё в начале марта этого года, в самом начале специальной военной операции в Донбассе. Однако полностью под контроль союзных сил населённый пункт перешёл только в начале мая. До этого времени в Попасной шли бои с украинскими националистами и силовиками. В результате боевых действий в городе оказалось повреждено почти 100% всех зданий.

Сейчас власти ЛНР разбираются, скольким жителям города необходима помощь с переселением. Кроме того, нужно разобраться с подачей в город тепла перед началом зимнего сезона, отметил Пасечник. Несмотря на все разрушения, в Попасной остаются жители, которые не хотят покидать свои дома.

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