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Глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене заявил о том, что все действия США в отношении тайваньского вопроса можно назвать заранее спланированной провокацией. Подробности передает РИА “Новости“.

Слова главы ведомства опубликовали на официальном сайте МИД КНР: “Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это тщательно спланированный фарс, они обнажили свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью”.

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань спровоцировал новый конфликт между Китаем, Тайванем и США. Ван И предупредил, что американские планы никогда не завершатся успехом. Возвращение острова на историческую родину неизбежно.
По словам главы ведомства, провокации США только еще больше сплотили китайцев, которые готовы поддержать строительство современного социалистического государства.

Напомним, что 2 августа на Тайвань прибыла делегация во главе с американским спикером Пелоси. Этот визит обострил отношения между странами.

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