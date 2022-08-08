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Информация о том, что по Антоновскому мосту был нанесен серьезный удар украинскими войсками американскими ракетами HIMARS, оказалась очередным фейком киевских властей. По словам представителей администрации Херсонской области, переправа не получила никаких серьезных повреждений.

По имеющейся информации, ракетные удары на самом деле были, а утром мост закрыли. ВСУ нацелены на этот объект, так как если мост будет поврежден, то Херсон отрежут от всего. На левом берегу, куда ведет переправа, большое количество сельхозпродукции.

Глава администрации Херсонской области отметил, что попадание пришлось на строительную бытовку. Сама конструкция моста осталась не затронутой. Сохранились и опоры с перекрытиями моста. Поэтому конструкции ничего не угрожает. Но ее открытие пока откладывается.

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