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Представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о молодых парнях и девушке, которые были задержаны за наводку украинской артиллерии на поселок Брилёвка. Именно из-за них погибли мирные жители, в том числе, и дети.

Стремоусов показал на видео, как подвел наводчиков к дому, по которому украинская артиллерия нанесла удар.

«Вы понимаете, что вы натворили? Вы сейчас стоите на братской могиле. Посмотрите (показывает кадры на смартфоне) – здесь лежали тела убитых детей. Теперь посмотрите, как их достают отсюда, где вы сейчас стоите», – говорит на записи представитель ВГА.

Задержанные начинают раскаиваться и просить прощения, а также выражают готовность искупить свою вину кровью. Однако моментально об этом забывают, как только Стремоусов грозит отправить их в ДНР, где действует смертная казнь.

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