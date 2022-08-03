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Власти города Турку в Финляндии приняли решение расторгнуть договор с российским генеральным консульством на аренду объектов недвижимости. Среди них оказалось и здание, которое было переоборудовано в церковь. Об этом сообщили в дипломатическом посольстве.

Речь идет о здании, которое было передано генеральному консульству СССР на безвозмездной основе еще в 1980-х годах. Двадцать лет назад это здание было переоборудовано под церковь. Согласие на это давали местные власти города.

Но после начала спецоперации России на Украине власти Турку решили прекратить любое сотрудничество с Россией. Сразу после этого мэр города Минна Арве и глава офиса Туомас Хейккинен отдали распоряжение расторгнуть все контракты на недвижимость, которые были заключены с российской стороной. Договор безвозмездного пользования недвижимостью был расторгнут еще в апреле.

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