Власти города Турку в Финляндии приняли решение расторгнуть договор с российским генеральным консульством на аренду объектов недвижимости. Среди них оказалось и здание, которое было переоборудовано в церковь. Об этом сообщили в дипломатическом посольстве.

Речь идет о здании, которое было передано генеральному консульству СССР на безвозмездной основе еще в 1980-х годах. Двадцать лет назад это здание было переоборудовано под церковь. Согласие на это давали местные власти города.

Но после начала спецоперации России на Украине власти Турку решили прекратить любое сотрудничество с Россией. Сразу после этого мэр города Минна Арве и глава офиса Туомас Хейккинен отдали распоряжение расторгнуть все контракты на недвижимость, которые были заключены с российской стороной. Договор безвозмездного пользования недвижимостью был расторгнут еще в апреле.