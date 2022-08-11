читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Евросоюзе идёт активное обсуждение инициативы запретить россиянам выдачу шенгенских виз. Они необходимы для въезда в страны ЕС. В Чехии такую инициативу полностью поддерживают. Об этом заявил глава МИД страны Ян Липавский – пишут “Известия” со ссылкой на местные СМИ.

По словам Липавского, запрет на посещение россиянами Европы в случае его принятия станет “очередной эффективной санкцией”. Глава чешского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в период проведения специальной военной операции “об обычном туризме для граждан России не может быть и речи”.

Чехия уже полностью приостановила выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Исключение могут сделать только по “гуманитарным соображениям”. Например, в случае заявления въезжающего о преследовании со стороны российских властей.

В Евросоюзе пока нет единого мнения по поводу запрета для россиян получать шенгенские визы. Соответствующее предложение было вынесено на обсуждение властей ЕС 10 августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны закрыть границы для жителей России. По его словам, за действия российских властей на Украине должны нести ответственность все россияне.

Вам может понравиться

Fox News: Путин и его команда успешно перенесли санкционный шторм

Редактор экономического журнала The Bell Петр Мироненко в интервью изданию Fox News рассказал о том, каким он видит экономическую ситуацию в России. По словам обозревателя, Западу не удалось реализовать свои

Запад обложил Зеленского компроматом, но менять его точно не станет

Заявления правозащитной организации Amnesty International (AI) о нарушении ВСУ законов и правил войны – это далеко не единственное обвинение в адрес Украины, прозвучавшее в последние недели. Кроме того, конгрессмен США,

Российские военные ликвидировали объекты ВСУ в Николаеве и Константиновке

В ходе проведения спецоперации России на Украине военные ВС РФ наносят высокоточные удары по военным объектам украинских боевиков. Подробности о ходе боевых действий рассказали военные корреспонденты портала “Русская весна“. Прошедшей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |