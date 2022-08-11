В Евросоюзе идёт активное обсуждение инициативы запретить россиянам выдачу шенгенских виз. Они необходимы для въезда в страны ЕС. В Чехии такую инициативу полностью поддерживают. Об этом заявил глава МИД страны Ян Липавский – пишут “Известия” со ссылкой на местные СМИ.

По словам Липавского, запрет на посещение россиянами Европы в случае его принятия станет “очередной эффективной санкцией”. Глава чешского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в период проведения специальной военной операции “об обычном туризме для граждан России не может быть и речи”.

Чехия уже полностью приостановила выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Исключение могут сделать только по “гуманитарным соображениям”. Например, в случае заявления въезжающего о преследовании со стороны российских властей.

В Евросоюзе пока нет единого мнения по поводу запрета для россиян получать шенгенские визы. Соответствующее предложение было вынесено на обсуждение властей ЕС 10 августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны закрыть границы для жителей России. По его словам, за действия российских властей на Украине должны нести ответственность все россияне.