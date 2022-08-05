читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Болгарии поняли, что без российского газа страна обойтись не сможет. Но при этом власти опасаются переходить на схему оплаты в рублях. Об этом рассказал эксперт Виктор Стефанов для портала Dir.bg.

Москва перешла на систему расчетов за газ в национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для проведения оплаты необходимо открыть валютный и рублевые счета в “Газпромбанке”. На первый счет будет поступать валюта, которую банк продает на Мосбирже, а затем зачисляет деньги на второй счет. Именно вторую сумму получает “Газпром”.

Автор публикации отметил: “Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, “Газпром экспорт” запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен”.

Но Центробанк России уверяет, что нарушения платежей, которые будут вызваны сделками “Газпромбанка”, не приведут к запрету на экспорт, если ранее покупатель добровольно произвел оплату в рублях.

Напомним, что “Газпром” приостановил поставки газа в Болгарию после того, как страна отказалась вносить оплату в рублях. Сейчас София проводит переговоры по возобновлению поставок сырья.

Вам может понравиться

Украинский доброволец сообщил о больших потерях ВСУ в поселке Пески

Силы украинских военных практически исчерпаны. В ходе боев в поселке Пески под Донецком ВСУ понесли большие потери. Об этом рассказал украинский доброволец Сергей Гнездилов. Подробности передает РИА “Новости”. Представители Народной

Власти Китая назвали действия США в отношении Тайваня запланированным фарсом

Глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене заявил о том, что все действия США в отношении тайваньского вопроса можно назвать заранее спланированной провокацией.

Личности причастных к убийству российских пленных устанавливает СКР

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту зверских убийств российских пленных в районе Черниговщины. В настоящее время устанавливаются личности причастных к преступлению. Об этом сообщает РИА “Новости”. В СКР
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |