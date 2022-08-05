В Болгарии поняли, что без российского газа страна обойтись не сможет. Но при этом власти опасаются переходить на схему оплаты в рублях. Об этом рассказал эксперт Виктор Стефанов для портала Dir.bg.

Москва перешла на систему расчетов за газ в национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для проведения оплаты необходимо открыть валютный и рублевые счета в “Газпромбанке”. На первый счет будет поступать валюта, которую банк продает на Мосбирже, а затем зачисляет деньги на второй счет. Именно вторую сумму получает “Газпром”.

Автор публикации отметил: “Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, “Газпром экспорт” запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещен”.

Но Центробанк России уверяет, что нарушения платежей, которые будут вызваны сделками “Газпромбанка”, не приведут к запрету на экспорт, если ранее покупатель добровольно произвел оплату в рублях.

Напомним, что “Газпром” приостановил поставки газа в Болгарию после того, как страна отказалась вносить оплату в рублях. Сейчас София проводит переговоры по возобновлению поставок сырья.