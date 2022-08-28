В сотовом телефоне одного из военнослужащих ВСУ обнаружилась видеозапись поставок оружия на Украину. Выяснилось, что его транспортировка осуществляется европейскими фурами, сообщил портал Avia.Pro.

Именно в фурах скрываются разобранные автомобили, артиллерийские установки и другое вооружение. Это дает возможность спрятать его от спутников и разведывательных беспилотников ВС РФ. Эксперты предполагаются, что мощные тягачи движутся по тайным маршрутам, что позволяет доставлять технику на линию фронта, не опасаясь ее уничтожения по пути.

Процесс сборки бронеавтомобилей и другой техники не занимает более суток, после чего они отправляются на передовую. Не исключено, что именно таким образом были доставлены на Украину американские РСЗО HIMARS.

Видеозапись также раскрыла реальные масштабы поставок. Не исключается, что они гораздо больше, как сообщают США и Европа.