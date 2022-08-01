Исторически Херсонская область считается русской землей, поэтому ее вхождение в состав Украины можно назвать ошибкой. Такое мнение высказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Подробности передает РИА Новости.

Стремоусов прокомментировал свое заявление: “Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена”.

В настоящее время в регионе ведется подготовка к проведению референдума, на котором решится вопрос о вхождении области в состав России. Напомним, что российские военные взяли контроль над Херсонской и приазовской частью Запорожской области в ходе проведения спецоперации. Сейчас в регионе работают временные администрации, восстановлено вещание телеканалов и радиостанций.