Полное освобождение территории Донбасса – это лишь вопрос времени, поэтому многие эксперты все чаще обсуждают дальнейшие действия российских войск в рамках спецоперации на Украине. Ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов отмечает, что одним из вариантов является наступление на Киев.

«Это как боксерский поединок – атака в голову может закончиться контратакой в печень и поставить боксера на колено», – цитирует разведчика портал SM-News.

При этом Клупов уверен, что атака на столицу Украины точно не будет легкой прогулкой. Киев надежно защищается не только подразделениями ВСУ и Национальной гвардии, но и бригадами территориальной обороны. Кроме того, в столице высока численность полицейских и подразделений охраны госучреждений, которые также будут принимать участие в возможных боевых действиях.

Эксперт отметил, что пока речи об установлении контроля над Киевом нет, однако этот вариант полностью исключать нельзя. Все будет зависеть от дальнейших планов Генштаба РФ.