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Часть украинской армии сосредоточилась на диверсионных акциях на российской территории, особое внимание уделяя Крымскому полуострову. Именно поэтому ФСБ и спецслужбам РФ нужно несколько изменить тактику действий в рамках специальной военной операции, уверен ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Он пояснил, что в настоящий момент все боевые задачи на Украине и на территории ДНР и ЛНР возложены только на армию и Росгвардию. Также много надежд возлагается на Народную милицию. Однако в нынешних условиях такой подход не позволит достичь желаемых результатов и навести порядок, приводит слова ветерана издание “Царьград”.

В СВО должны включаться ФСБ и спецслужбы, создавая антитеррористические подразделения. Именно они должны бороться с диверсантами. В противном же случае у Минобороны и Росгвардии не хватит возможностей и сил для решения всех задач.

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