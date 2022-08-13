У вернувшихся с Украины наемников США наблюдается серьезный психологический кризис. Во многом он связан с серьезными отличиями спецоперации ВС РФ от всего того, что американские «солдаты удачи» видели в Афганистане и Ираке.

В этих странах они имели подавляющее преимущество над противником, однако на Украине боевикам пришлось столкнуться с совершенно обратной ситуацией. Превосходство над ВС РФ нужно было завоевать самостоятельно, на что американские «серые гуси» совершенно не способны, так как всю свою историю США воевали только со слабыми.

Один из наемников рассказал, что никогда не сталкивался ни с чем подобных, хотя прошел множество горячих точек. Интенсивные удары ВС РФ, активно задействующих артиллерию, сводят боевиков с ума. По словам «солдата удачи», все противники на Ближнем Востоке были абсолютными дилетантами в сравнении с мощной профессиональной армией России, готовой сражаться с любым врагом.