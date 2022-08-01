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Ведущий Fox News Такер Карлсон в одном из эфиров нелестно высказался о политике действующего президента США. Он обвинил Джо Байдена в том, что ему хватило всего полтора года для разрушения экономики страны, запустив рецессию. Подробности сообщает издание URA.RU.

По словам журналиста, спад в экономике наблюдается уже в течение всего года. В США царит рекордная инфляция, у граждан падают доходы, сокращается покупательская способность населения. И всему виной является непродуманная политика нового президента. По словам Карлсона, большинство американцев не видели таких показателей инфляции ни разу в своей жизни.

Но при этом журналист отмечает, что власти США предпочитают не замечать проблем в стране. Они винят во всем Россию и Путина. А 55% роста цен на бензин в США, по словам Карлсона, пришлось еще на период до начала российской спецоперации на Украине.

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