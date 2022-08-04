Нынешний президент США Джо Байден не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на предстоящих выборах в 2024 году. Такое мнение высказал ведущий Fox News Карл Роув.

В одном из эфиров он высказал предположение, что выдвинуться на пост президента Байдену не позволит Демократическая партия.

Карл Роув заявил: «Демократы закончили с президентом Байденом. Он не намеревается являться претендентом от Демократической партии. Он не намеревается участвовать в гонке, демократы не настолько глупы, чтобы выставлять кого-то в возрасте восьмидесяти двух лет, кто уже с трудом сможет соединить два слова».

По мнению обозревателя, будет найдет политик-демократ, который станет удачной альтернативой Байдену. Роув не исключает, что новый кандидат сможет получить множество политических очков.

Джо Байдену уже неоднократно предлагали уйти в отставку, обвиняя президента в том, что США оказались в критически “тяжелой ситуации” по его вине.