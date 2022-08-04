читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нынешний президент США Джо Байден не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на предстоящих выборах в 2024 году. Такое мнение высказал ведущий Fox News Карл Роув.

В одном из эфиров он высказал предположение, что выдвинуться на пост президента Байдену не позволит Демократическая партия.

Карл Роув заявил: «Демократы закончили с президентом Байденом. Он не намеревается являться претендентом от Демократической партии. Он не намеревается участвовать в гонке, демократы не настолько глупы, чтобы выставлять кого-то в возрасте восьмидесяти двух лет, кто уже с трудом сможет соединить два слова».

По мнению обозревателя, будет найдет политик-демократ, который станет удачной альтернативой Байдену. Роув не исключает, что новый кандидат сможет получить множество политических очков.

Джо Байдену уже неоднократно предлагали уйти в отставку, обвиняя президента в том, что США оказались в критически “тяжелой ситуации” по его вине.

Вам может понравиться

Андрей Макаревич не собирается возвращаться в Россию

Лидер группы “Машина времени” не собирается вновь приезжать в Россию. Во всяком случае, пока. Сейчас Андрей Макаревич находится в Израиле. Сюда он приехал ещё несколько месяцев назад в связи со

Украинский доброволец сообщил о больших потерях ВСУ в поселке Пески

Силы украинских военных практически исчерпаны. В ходе боев в поселке Пески под Донецком ВСУ понесли большие потери. Об этом рассказал украинский доброволец Сергей Гнездилов. Подробности передает РИА “Новости”. Представители Народной

ВЗГЛЯД: между Китаем и США может начаться война из-за женщины

Власти Китая уже подготовились к предстоящему визиту на Тайвань американского спикера Нэнси Пелоси. Армия Китая находится в полной боевой готовности. В ответ на это США уже направили в сторону Тайваня
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |