Соединенные Штаты в очередной партии оружия передадут Украине ракеты APKWS. Это боезаряды наземного базирования, которые могут использоваться для поражения любых целей, но с небольшого расстояния.

Пусковые установки для этих ракет могут устанавливаться на бронеавтомобили, БТР, любую другую технику, включая багги военного назначения. Еще одна особенность APKWS – это наведение на цель по лазерному лучу, которое в США называют новым веянием в создании высокоточного оружия.

Портал Avia.Pro со ссылкой на американское издание The Washington Post отмечает, что помимо ракет Киев получит еще и беспилотные летательные аппараты, снаряжение, бинокли и многое другое. Когда именно боезаряды с лазерным наведением окажутся на линии фронта, пока неизвестно.