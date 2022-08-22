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Соединенные Штаты в очередной партии оружия передадут Украине ракеты APKWS. Это боезаряды наземного базирования, которые могут использоваться для поражения любых целей, но с небольшого расстояния.

Пусковые установки для этих ракет могут устанавливаться на бронеавтомобили, БТР, любую другую технику, включая багги военного назначения. Еще одна особенность APKWS – это наведение на цель по лазерному лучу, которое в США называют новым веянием в создании высокоточного оружия.

Портал Avia.Pro со ссылкой на американское издание The Washington Post отмечает, что помимо ракет Киев получит еще и беспилотные летательные аппараты, снаряжение, бинокли и многое другое. Когда именно боезаряды с лазерным наведением окажутся на линии фронта, пока неизвестно.

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