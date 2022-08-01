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Несмотря на то что Польша не является импортером российского газа, она смогла сохранить для себя внушительные запасы топлива. Такая роскошь стала предметом зависти и претензий со стороны европейских партнеров. Как передает издание “Известия“, Европа требует, чтобы Варшава делилась запасами, но сама Варшава не планирует этого делать.

На сегодняшний день газохранилища Польши заполнены на 97%. Сразу после этого Еврокомиссия заявила о том, что Варшаве нужно поделиться запасами. Такой призыв был встречен без энтузиазма. Власти Польши категорически отказались выполнять требования, заявив, что газ нужен стране для своих потребностей. Сейчас поставки топлива из Германии прекратились, а потребление превышает объем закачки.

Напомним, что Варшава перестала импортировать российский газ в апреле. До этого поставки составляли до 30 млн кубометров в сутки. Сразу после этого польская государственная компания PGNiG стала снижать закупки и увеличивать реверс газа из Германии.

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