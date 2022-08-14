Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-350 “Витязь” участвуют в специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, они стали пополнением для уже использующихся в рамках СВО С-300 и С-400. Об этом сообщает “МК”.

“Витязи” относятся к ЗРК нового поколения. Одними из главных отличительных особенностей комплексов является то, что они могут использоваться в непростой местности за счёт большой канальности, а также вести одновременный круговой обстрел целей на 360 градусов по азимуту.

В качестве снарядов С-350 используют самонаводящиеся ракеты 9М96. Первые “Витязи” поступили на вооружение армии России относительно недавно – в начале 2020 года.

Указанные зенитно-ракетные комплексы считаются достаточно эффективным средство борьбы с ракетами противника, с его самолётами, а также с беспилотными летательными аппаратами.