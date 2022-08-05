Заявления украинских властей о возврате освобожденных ВС РФ, а также бойцами ДНР и ЛНР территорий, относятся к области “ненаучной фантастики”. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов – сообщает РИА “Новости”.

Рогов отметил, что киевскому режиму нужно перестать питать иллюзии относительно возвращения контроля над утраченными территориям. Тем более, что на Запорожскую область у Украины никаких прав нет: ни исторических, ни законных – подчеркнул представитель администрации.

По словам Рогова, все заявления, которые власти Киева делают относительно скорого контрнаступления, – не более чем способ отвлечь украинскую общественность от информации о неудачах ВСУ и отступлении националистов. Представитель администрации Запорожской области подчеркнул, что даже в Киеве понимают, что любое наступление обернётся для режима потерей новых территорий.