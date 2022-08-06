На американской авиабазе «Йокота» в Японии зафиксирован случай заболевания обезьяньей оспой. Вирусная инфекция сразила одного из военнослужащих, прикомандированных к ВВС США. Его лечение решено осуществлять непосредственно в госпитале на территории базы.

Это уже третий случай заражения в Японии, однако впервые обезьяньей оспой заболел человек, который никуда не выезжал из страны. Предыдущие случаи были связаны с поездками за границу, сообщило издание NHK.

Напомним, что обезьянья оспа обнаружена уже в 88 странах мира. Заболевание характеризуется сыпью по всему телу и высокой температурой, но в подавляющем большинстве случаев эти симптомы проходят спустя несколько недель. Изредка бывают осложнения, которые могут стать причиной летального исхода.

Помимо лихорадки и сыпи к симптомам инфекции относятся также увеличение лимфоузлов, боли в спине и мышцах, истощение организма и сильный озноб.