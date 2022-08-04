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Угроза экономического коллапса может побудить власти Германии задуматься об отмене антироссийских санкций. Такое мнение высказал один из авторов японского издания Shūkan Gendai – сообщает портал ИноСМИ.

В публикации японский аналитик проанализировал деятельность правительства под руководством Социал-демократической партии Германии, которое пришло к власти в декабре 2021 года, и сделал вывод, что особых достижений у него нет. Члены кабинета министров не в состоянии решить важнейшие вопросы, которые стоят перед страной. В их числе и энергетический кризис.

Традиционно значительная часть энергоносителей поставляется в Европу из России. В первую очередь, в Германию. С начала специальной военной операции в Донбассе и ухудшения отношений между Евросоюзом и Россией поставки газа заметно сократились. На фоне приближающегося отопительного сезона в Германии, угроза энергетического кризиса в стране становится всё более очевидной.

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