ВСУ отреагировали на сообщение об инциденте, который произошёл на аэродроме в Зябровке 10 августа. Объект располагается в Гомельской области Беларуси. Об этом сообщает издание “Военное обозрение”.

Инцидент в социальных сетях назвали взрывом. Однако Минобороны Беларуси опровергло такое сообщение, указав, что ЧП – возгорание одной из единиц техники. Оно произошло после того, как был заменён двигатель.

Между тем ВСУ настаивает, что это был именно взрыв. Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью одному из оппозиционных белорусских телеканалов (который находится за пределами самой Беларуси), за инцидентом стоят местные “партизаны, которые активно помогают Украине”.

Информацию о действиях неких “партизан” на территории Беларуси, которые помогают ВСУ, официально никто не подтверждал и не опровергал.