Ситуация в рядах ВСУ ухудшается с каждым днем. Главная проблема заключается в катастрофической нехватке личного состава. Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай сообщил о том, что командовать ротами из-за нехватки офицеров в украинской армии приходится даже бывшим офицерам.

По словам парламентария, сейчас с Россией воюют только 10% кадровых военных в подразделениях. Основная часть этих военнослужащих являются бывшими офицерами. ВСУ, по словам депутата, несут серьезные потери. Но у них пока еще есть большой мобилизационный потенциал.

Спецоперацию России на Украине для Киева и Запада уже назвали полным геополитическим провалом. Такое мнение высказал директор Института нового общества Василий Колташов. Кроме того, он отметил, что для Запада это стало еще и фиаско в плане экспорта вооружений.