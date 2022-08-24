Так называемые аэрозолеобразующие боеприпасы получат Вооружённые силы России. Снаряды разработал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, который входит в структуру государственной корпорации “Ростех”. Об этом сообщает ТАСС.

Принцип действия указанных снарядов состоит в следующем. Они активируются над расположением военной техники и создают завесу из комбинированных помех, которые “сбивают” наведение высокоточных ракет неприятеля, из-за чего те теряют контакт с целью. Ракета со “сбитым прицелом” продолжает движение вслепую.

Аэрозолеобразующие боеприпасы будут применять для защиты артиллерийских и противовоздушных комплексов, огнемётных систем и другой военной техники. Ожидается, что поставка передовых маскировочных снарядов начнётся уже этом году.