Россия поменяла свою позицию по встрече российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Москва приняла решение по смягчению условий для организации переговоров. Об этом сообщает турецкое издание CNN Türk.

Ранее Москва выдвигала в качестве обязательного условия встречи составление дорожной карты для мирных переговоров. Но теперь в Кремле готовы обсудить эту карту на очной встрече президентов. В правительство Турции сообщили о том, что детали дорожной каты могут быть обсуждены совместно, а затем делегации начнут работы по ее реализации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил оказать помощь в организации очных переговоров между Путиным и Зеленским. Турецкие журналисты отметили, что Владимир Зеленский уже четыре раза предлагал Путину провести совместный саммит.