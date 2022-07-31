Несмотря на рост цен, объективных причины для выпуска в обращение купюры в 10 тысяч рублей нет. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов – пишут “Известия”.

Белов отметил, что финансовый регулятор исходит из многих факторов при принятии решения о вводе в оборот той или иной купюры. В целом, рассматривается экономическая ситуация. Среди частных вопросов – уровень инфляции и заработных плат, оборот наличных средств, изучается также и доля безналичных платежей.

Основываясь на итогах по изучению указанных показателей, Центробанк пока не видит причин для деноминации, резюмировал зампред Банка России.

Ранее ЦБ заявлял, что готовится выпустить уже в этом году в обращение купюры номиналом 10 рублей. Позже должны появиться и бумажные пятирублёвки. Эксперты отмечали, что такое решение принято на фоне роста цен на металлы, которые используются для чеканки соответствующих монет.