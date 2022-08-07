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Размещая войска в жилых домах и детских садах, ВСУ «помогают эвакуироваться гражданскому населению». Так на обвинения Киева в военных преступлениях со стороны Amnesty International ответил британский таблоид The Times. Журналисты также высказались в том духе, что правозащитная организация превратилась в «пропагандистов Путина».

Также они назвали украинскую армию «жертвами агрессии» и заявили, что Женевская конвенция запрещает ее «очернение» или «обвинение в чем-либо».

Статью в британском издании прокомментировал известный блогер Анатолий Шарий. Он написал в своем телеграм-канале, что теперь любые попытки рассказать миру о коррупции в украинской армии, о нацистах, которые совершают страшные преступление против военнопленных и собственного народа будут трактоваться Западом, как «нарушение Женевской конвенции».

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