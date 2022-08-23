Основатель Telegram Павел Дуров не исключает, что на базе мессенджера будет создана платформа по продаже никнеймов. Новость об этом он сообщил на своем канале.

По словам Дурова, четырехбуквенные имена пользователей могут продавать с аукциона. Это могут быть: @club, @game или @bank. Позже можно будет добавить стикеры или смайлы.

Павел Дуров отметил, что был очень впечатлен от успеха, которые провела для своих кошельков и доменных имен блокчейн-платформа Telegram Open Network Casino.ton был продан за $244 тысяч, а Wallet.ton – за $260 000.

Вдохновленный результатом Дуров написал: «Если TON удалось добиться таких результатов, представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 млн пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные имена пользователей, группы и ссылки на каналы».