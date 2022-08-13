Скандальный вывод войск США из Афганистана совершенно не означал прощания Вашингтона с Центральной Азией. Подтверждением этому стали «странные» учения, которые американские войска намереваются проводить в Таджикистане.

Маневры называются «Региональное сотрудничество-2022» и организуются для «укрепления отношений» между США и их партнерами на территории Средней Азии. В Таджикистан уже прибыли представители Центрального командования ВС Соединенных Штатов, а также несколько подразделений военнослужащих с боевой техникой и ударными вертолетами

Учения рассчитаны на 5 дней, заявил посол США в Душанбе Джон Поммершайм. Основная их цель – отработать взаимодействие американских и таджикских военнослужащих. Впрочем, Соединенные Штаты подобными маневрами намереваются усилить свое присутствие в регионе после позора с выводом войск из Афганистана.