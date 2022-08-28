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Крымчане и жители Ростовской области пишут в Сети сразу о нескольких эшелонах с боевой техникой, движущихся в сторону Украины. Портал Avia.Pro отмечает, что подобное усиление полностью опровергает фейки Киева и Запада о дефиците вооружений у ВС РФ.

Многочисленные железнодорожные составы везут на Украину танки Т-80 и Т-90, зенитно-ракетные комплексы «Бук», самоходные артиллерийские установки и многое другое. Это вполне может означать выход специальной военной операции на новый уровень.

Эксперты сообщают, что эшелоны, которые следуют сразу с нескольких направлений, везут на Украину совсем не устаревшее советское вооружение. На платформах находятся современные боевые системы, способные обеспечить полное превосходство ВС РФ в ходе боевых действий.

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