Несмотря на то, что США вывели свои войска с территории Афганистана в прошлом году, Белый дом оставляет за собой право проводить там антитеррористические операции. Если такая потребность возникнет. Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности администрации США Джон Кирби – сообщает ТАСС.

Он отметил: власти Соединённых Штатов располагают информацией, что на территории Афганистана находятся боевики “Аль-Каиды” (организация запрещена в России). При этом Кирби добавил, что их число не слишком велико. Тем не менее – подчеркнул представитель Белого дома – если США увидят в них угрозу, то немедленно отреагируют. В том числе и проведением специальных операций, санкции на которые даёт президент. Кирби также не исключил, что по террористам в Афганистане будут нанесены удары, как только их обнаружат.

Ранее власти США заявляли, что в конце июля американскими военными был ликвидирован лидер “Аль-Каиды” Айман аз-Завахири. Он возглавлял террористическую сеть после смерти Усамы бен Ладена. Его также ликвидировали американские военные в 2011 году на территории Пакистана.