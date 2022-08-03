читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на то, что США вывели свои войска с территории Афганистана в прошлом году, Белый дом оставляет за собой право проводить там антитеррористические операции. Если такая потребность возникнет. Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности администрации США Джон Кирби – сообщает ТАСС.

Он отметил: власти Соединённых Штатов располагают информацией, что на территории Афганистана находятся боевики “Аль-Каиды” (организация запрещена в России). При этом Кирби добавил, что их число не слишком велико. Тем не менее – подчеркнул представитель Белого дома – если США увидят в них угрозу, то немедленно отреагируют. В том числе и проведением специальных операций, санкции на которые даёт президент. Кирби также не исключил, что по террористам в Афганистане будут нанесены удары, как только их обнаружат.

Ранее власти США заявляли, что в конце июля американскими военными был ликвидирован лидер “Аль-Каиды” Айман аз-Завахири. Он возглавлял террористическую сеть после смерти Усамы бен Ладена. Его также ликвидировали американские военные в 2011 году на территории Пакистана.

Вам может понравиться

NI: Подлодки проекта “Палтус” ВМФ РФ получили на Западе прозвище “Черная дыра” за свою скрытность

Соединенные Штаты давно отказались от дизельных подводных лодок в пользу АПЛ, а вот российский флот имеет на вооружении как те, так и иные субмарины. ДЭПЛ идеально подходят для участия в

Ходаковский: В контрнаступлении на Херсон ВСУ понесут крупные потери

Украинские ВС не приспособлены для наступательных действий, поэтому достаточно лишь хорошо подготовиться к отражению их контратаки, чтобы нанести противнику максимальные потери, уверен командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Он привел

В Багдаде иракские и иранские группировки штурмуют американскую военную базу на бульдозерах и экскаваторах

Протесты в Ираке, поддерживаемыми проиранскими группировками, переросли в совершенно неожиданное нападение на американскую военную базу. Видео с места событий опубликовал портал Avia.Pro. Военнослужащие ВС США пока лишь занимают оборонительные позиции
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |