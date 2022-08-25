Самолёт старый, но по-прежнему мощный. Такую характеристику российскому стратегическому бомбардировщику ТУ-95 дали в американском издании 19FortyFive. В публикации эксперты попытались спрогнозировать, сколько ещё эта модель самолёта будет находиться на вооружении российской армии.

По прикидкам американских журналистов, Ту-95 ВС РФ будут эксплуатировать ещё как минимум два десятилетия. Последняя версия таких воздушных судов (ТУ-95МС) превратила стратегический бомбардировщик в ракетоносец. Дальнейшая модернизация будет только увеличивать срок службы данной модели, отметили эксперты.

Ту-95МС периодически вылетают на плановые облёты границ. Так, в августе два таких самолёта в сопровождении истребителей были замечены над Японским морем в то время, как там проходили совместные учения США и Южной Кореи.

ТУ-95 начали поступать в эксплуатацию спустя десятилетие после окончания Второй Мировой войны – в середине 50-х годов прошлого века.