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“Насмешка над правосудием”. Так назвал представитель Государственного департамента США Нед Прайс будущий трибунал над военными преступниками, которые сдались союзным войскам в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Прайса, Вашингтон “решительно осуждает” будущий судебный процесс и считает, что захваченные в плен украинцы, в том числе добровольцы, а также иностранные граждане, должны иметь статус военнопленных. В противном случае Госдеп считает судебный процесс нелегитимным, подчеркнул представитель ведомства.

Среди пленных значительное число составляют члены признанной в РФ террористической организации “Азов” (запрещена в России). В середине мая они вышли без всяких условий с территории завода “Азовсталь”. Всего несколько сотен человек. До этого на территории завода находились гражданские, которых там держали в качестве живого щита.

О том, что сдавшихся украинских националистов будет судить трибунал, ранее заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Он также не исключил, что трибунал может быть международным.

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