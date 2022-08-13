На сайтах, которые обслуживают американские спутники для зондирования территорий, появились фотографии последствий взрыва на белорусском военном аэродроме «Зябровка».

Так, на фото, сделанном спутником компании MAXAR отчетливо видна одна из взлетно-посадочных полос с явными следами пожара. Этот снимок доказывает, что все заявления Украины о проделках «белорусских партизан» — это лишь очередная духоподъемная чушь.

Все дело в том, что Киев заявлял о многочисленных взрывах на аэродроме, о серьезных разрушениях и уничтожении авиационной техники. Однако один след от пожара совсем не тянет на описанную украинскими пропагандистами катастрофу.

Известно, что взрыв действительно был, причем одна единица техники действительно пострадала. Но точной официальной информации о ней пока не поступало.