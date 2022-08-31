В Ираке и Сирии американские военные эффективно боролись с иранскими беспилотниками, поэтому Украине не стоит их боятся. Это весьма уязвимые аппараты, которые вполне можно подавлять имеющимися в распоряжении ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на источники в Соединенных Штатах.

Напомним, что именно США подняли тему иранских беспилотников в России. Также они неоднократно заявляли, что эти дроны уже используются российскими ВС на Украине. Однако официального подтверждения от Минобороны РФ до сих пор не поступало.

Ранее Соединенные Штаты отправили на Украину GPS-станции, предназначенные специально для подавления сигналов управления дронами. Не исключено, что этот шаг был предпринят как раз для обеспечения эффективной борьбы ВСУ с иранскими БПЛА.