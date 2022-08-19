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В составе ВСУ в боевых действиях против ВС РФ участвует так называемый Национальный батальон Беларуси, который был включен в ряды украинской армии еще 25 марта. Полк имени Кастуся Калиновского надеется не только на успех на территории Украины, но еще и на смещение с поста президента Александра Лукашенко.

Боевик полка с позывным «Лев» рассказал, что после выборов 2020 года в Беларуси загорелся ненавистью к властям своей страны. Однако борьба с Лукашенко не принесла желаемых результатов. Зато нашлось другое применение энергии – спецоперация ВС РФ на Украине. «Лев» и его единомышленники решили помочь Киеву, а заодно набраться опыта и вернуться домой, чтобы освободить страну от действующего президента.

Сейчас известно, что уже несколько военнослужащих подразделения получили награды за героизм на Украине. Одного из них наградили посмертно, пишет портал «Лента.ru».

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