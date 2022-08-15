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Сверхзвуковые истребители МиГ-29 Словакия не передавала Киеву и в ближайшее время не планирует этого делать. Об этом заявил глава Минобороны страны Ярослав Надь – сообщает РИА “Новости”.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Братислава готовится снять с вооружения некоторое количество истребителей (точное число не называлось) и отправить их в распоряжение ВСУ. Надь уточнил, что МиГ-29 сейчас находятся на авиабазе в Центральной Словакии и до конца августа будут охранять воздушное пространство страны. При этом глава Минобороны добавил, что необязательно к сентябрю ВСУ получит словацкие самолёты – окончательного решения на это счёт ещё не принято.

В самой Словакии сейчас нет единого мнения по поводу ситуации на Украине. Там уже идут разговоры об отказе от поставок Киеву вооружения и об отказе от поддержки эмбарго в отношении российских энергоносителей. В частности, за проведение такой политики выступает парламентская оппозиция в стране.

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