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Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись боевой работы на Украине российских штурмовиков Су-25. На кадрах самолеты эффектно громят на первый взгляд очень надежные бетонные укрепления противника.

Штурмовики выпускают ракеты точно по намеченным целям. При этом один самолет находится на подстраховке у другого, чтобы исключить поражение украинскими ПЗРК или средствами противовоздушной обороны.

После ударов по оборонительной линии украинских боевиков, Су-25 мгновенно снижаются до минимально возможных высот, что дает возможность избежать обнаружения и ответной атаки со стороны ВСУ, а затем беспрепятственно возвращаются на базу.

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. 29 августа Киев попытался провести контрнаступление на Херсон, однако потерял не менее 1200 человек личного состава.

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