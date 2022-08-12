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Минобороны РФ 12 августа опубликовало видеозапись воздушного боя, в котором российский истребитель Су-35 эффектно разделался с украинским МиГ-29. Командир авиационного взвода на видео рассказал, что для этой цели использовались две ракеты Р-77.

Он также уточнил, что истребители Су-35 выполняли боевые задачи по контролю воздушного пространства в небе над Донбассом. Украинские МиГ-29 были замечены при попытке влететь в контролируемую зону и помещать работе бомбардировщикам ВКС РФ. Сделать им это не удалось.

Известно лишь об одном выведенном из строя украинском истребителе, пишут издания «Известия». Отмечается, что для работы по воздушным и наземным целям российские летчики применяют ракеты классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух», которые в подавляющем большинстве случаев успешно уничтожают противника.

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